Slovenija v vesolje

V Sloveniji nikoli ne bodo doma največje svetovne industrijske korporacije. Lahko pa smo Slovenci najboljši pri nišnih izdelkih. Lahko naredimo najboljša električna letala, najboljše balonske hale, najboljše merilne instrumente in še bi lahko naštevali. Podjetniških šampionov v Sloveniji je veliko, a večina je skritih.

Glavni steber slovenskega gospodarstva so dobavitelji nemški avtomobilski industriji - tako bo tudi v prihodnje. A velika odvisnost od ene panoge in predvsem od enega trga pomeni tveganje za celoten izvoz in slovenski BDP. Novic, ki so v zadnjih dneh prišle iz naše največje trgovinske partnerice Nemčije, zato ne gre zanemariti: nemška industrijska naročila so februarja razočarala, v istem mesecu so nemška podjetja najbolj zmanjšala svojo proizvodnjo v zadnjih dveh letih in pol, upočasnil se je tudi izvoz, zaupanje nemških vlagateljev pa je bilo aprila zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko ter konflikta v Siriji prvič po juliju 2016 negativno. Kljub temu so nemški inštituti zvišali napoved letošnje gospodarske rasti Nemčije na 2,2 odstotka.