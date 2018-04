Smeri razvoja EU

Čeprav so pogajanja o finančnem okviru EU vedno težka, bo bitka za prihodnje sedemletno obdobje še težja. Brexit in posledični konec priliva milijard z Otoka za Unijo ne bi smel biti zgolj vzrok za reze, ampak tudi razmislek, za kaj bo proračun sploh namenjen in kje bodo njegovo težišča. Proračun je vedno izraz političnih bitk in uspeha v njih. Čeprav v strukturi, kakršna je EU, proračunskih vprašanj ni mogoče reševati z iskanjem ravnotežja med zahtevami plačnic in prejemnic, takšna razmerja dajejo razpravam glavni ton.



Tako v pogajanjih nastane kompromis, ki ohranja zastarelo strukturo proračuna, s katero se, poenostavljeno povedano, več pozornosti namenja kravam in pločnikom kot prihodnosti digitalnega gospodarstva v EU.