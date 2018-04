Športne stave: Britanci pogrešajo monopol, Slovenci bi ga odpravili

Jutri bodo poslanci državnega zbora odločali o predlogu zakona o igrah na srečo, s katerim bi odpravili monopol Športne loterije. Ta edina pri nas ponuja športne stave na legalen način. Kako pomemben bo razplet glasovanja? Težko je odgovoriti enoznačno. Športna loterija ne zmanjšuje luknje v slovenski zdravstveni blagajni, športne stave pa niso korak naprej proti industriji 4.0. Gre za srednje podjetje, ki na leto ustvari približno 80 milijonov evrov prihodkov, torej bi morali vzeti resno tudi aktualno polemiko o (ne)smiselnosti liberalizacije trga športnih stav pri nas.



V merjenju moči med poslancem Brankom Zormanom in nasprotnim taborom, v katerem so tudi njegovi (nadrejeni) kolegi v SMC, ne bijeta bitke mati Terezija in papež Frančišek, pač pa gre – kot običajno – za legitimen spopad taborov z različnimi parcialnimi interesi. Športna društva in klubi iz kolektivnih športnih panog želijo iztržiti dodatna sredstva, s katerimi bi nadomestili izpad evrov z letnih razpisov Fundacije za šport in resornega ministrstva. Subjekti iz individualnih športnih panog branijo trenutno športno-politično ureditev, ki drži nad vodo tržno manj zanimive športe, kakršni so veslanje, kajak, gimnastika in borilni športi. Status quo ustreza tudi delničarjem Športne loterije – to so olimpijski komite, Pošta, Loterija Slovenije, nogometna in smučarska zveza.