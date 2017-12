Statistična poslastica

Dogovori za razvoj regij so bolj kot dialog med državo in regijo dialogi županov.

Slovenske statistične regije so poslastica za statistične gurmane, ki radi primerjajo njihove socialne, ekonomske, bivanjske, demografske, geografske … kazalnike, do onemoglosti iščejo njihove presežke, preverjajo učinke različnih politik, ki jih postavljajo – ali pa tudi ne – ob bok evropskim. To pa je domala tudi vse.



Sloveniji manjka politične volje, da bi vzpostavila »s(p)odobne« regije oziroma pokrajinske centre moči, ki bi bolj fleksibilno kot država sledili tehnologijam, komunikacijam in digitalizaciji. Politika si ne želi decentraliziranih sektorjev oblasti. Zato niti v dvajsetih letih še ni dokončala leta 1994 začete reforme lokalne samouprave.