Taktični umik

Janez Janša je po treh dneh, ko je v slovensko javnost udarila novica, da je SDS najela posojilo pri fizični osebi s tujim državljanstvom in sumljivim ozadjem, kapituliral. Zanj to ni običajno. Človek, ki vzdrži preiskovalni zapor JLA, vse politične bitke v devetdesetih letih, vodenje vlade in sodni proces ter zaporno kazen v primeru Patria, se ne umika, ampak vztraja.



A ko je zgodba začela dobivati hitre pospeške z metastazami nevarnih razsežnosti, se je zgodila sprememba – SDS je prekinila pogodbo o najemu posojila. Tega niso storili zaradi pritiskov medijev, ker so v dveh desetletjih že večkrat dokazali, da jim za to ni veliko mar. Janša se je najverjetneje ustrašil odziva notranje, strankine javnosti in seveda vseh implikacij, ki bi sledile najemu spornega kredita. Po odzivih članov SDS lahko sklepamo, da je za finančno operacijo najema kredita pri tuji državljanki Dijani Đuđić vedelo le malo ljudi v stranki, če sploh kdo.