Tempirana bomba

Ponavadi govorimo o politično vroči proračunski jeseni, letos pa je vroče že spomladi, s sprejetjem novele zakona o socialnih prejemkih. Parlament v zadnjih izdihljajih je z njo stopil razliko med minimalno plačo in socialno pomočjo ter s tem razvrednotil delo, katerega majski praznik se hitro bliža - poslanci SMC in Desusa pa so izvedli »udar presenečenja« na državni proračun svoje vlade in ministrice za finance.