Tolmačenje svobode

Evropa lahko postane voditeljica poštene trgovine in solidarnejše prihodnosti.

Kaj se zgodi, ko se srečata Konfucij in Ronald McDonald? Mar kitajski modrec, ki je preziral trgovce, končno ugrizne v sočni bigmac, ali klovn, ki je desetletja služil kot maskota globalizacije, postane konfucijanec? In kaj se zgodi, ko se na geopolitičnem prizorišču hkrati pojavita Xi Jinping in Donald Trump? Ali kitajski predsednik v resnici postane globalist, ameriški pa spusti zapornico pred nosom svobodne trgovine?