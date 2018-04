Tonin še ne bo Kurz

Matej Tonin je bil v soboto s prepričljivo večino izvoljen na položaj prvega človeka stranke in NSi je tako dobila najmlajšega prvaka stranke na desnem političnem polu. Že pred meseci, ko je 34-letnik pomagal k odločitvi, da njegova predhodnica Ljudmila Novak pomaha v slovo, smo ga začeli primerjati z njegovim avstrijskim političnim kolegom Sebastianom Kurzem, ki je pri 31 letih postal najmlajši evropski predsednik vlade.



Kaj ju, poleg mladosti, še povezuje? Pravzaprav skoraj vse. Oba pripadata novi generaciji politikov, oba sta v svoji stranki pomladila vodstvo. Oba sta svojo politično pot do vrha gradila postopno. Pripadata enaki krščansko-demokratski politični opciji.



Kurz pred volitvami ni izključeval nobene koalicije, tudi Tonin je ne. In čeprav je sicer na sobotnem kongresu izstrelil nekaj puščic proti svojim političnim konkurentom, Desusu ter instant strankam, kot sta Pozitivna Slovenija in SMC, ostaja pristaš neizključevanja in pušča odprta prav vsa vrata povolilnih koalicij.