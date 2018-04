Tovarna za svet

Dva meseca pred volitvami bi morebiti morali lestvico največjih izvoznih podjetij analizirati predvsem – politiki. In premisliti, kako bi (bodo?) ukrepi na podlagi političnih programov, ki jih ponujajo volivcem, vplivali na položaj najbolj vitalnega dela slovenskega gospodarstva.



Izvoz je najnižjo točko v novejšem času dosegel v kriznem letu 2009, vse od takrat hitro raste. V letu 2017 je presegel 28 milijard evrov in dosegel skoraj 70 odstotkov BDP. Ta delež se vse od leta 2010 povečuje in bo po projekcijah Umarja še zrasel.



Zakaj je ta podatek pomemben? Govori nam, da je danes za vsako podjetje – tako »staro«, ki se želi obdržati, kot za »novo«, ki želi rasti – trg vsaj Evropa, če že ne cel svet.