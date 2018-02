Trajajoča začasnost

Število otrok z odločbami o usmeritvi v slovenskih šolah narašča. Mnogi med njimi bi morali imeti stalne spremljevalce, ki bi znatno olajšali delo učiteljem, predvsem pa otrokom. A zakonodaja nekaterim skupinam otrok, kot so otroci z motnjo avtističnega spektra, stalnega spremljevalca ne omogoča. O tem bo zdaj odločalo ustavno sodišče.

Zakon stalnega spremljevalca za fizično pomoč omogoča le težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom. Avtisti, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci bi, kot opozarjajo ne le starši, ampak tudi stroka, morali prav tako imeti vsaj možnost pridobiti stalnega spremljevalca. Začasni spremljevalec namreč pomaga le tu in tam. Pri laboratorijskih vajah, dnevih dejavnosti, izletih, ekskurzijah, skratka občasno. A, recimo, avtista lahko zelo vznemiri že kašljanje sošolca med poukom ali šolski zvonec. Če samo pomislimo, kakšno je včasih stanje v oddelkih podaljšanega bivanja, si lahko predstavljamo, v kakšnem stresu se lahko tak otrok znajde. Če sledi izbruh, nihče ne vidi otroka s problemi, ampak ga tudi sošolci označijo za »problematičnega«. Spremljevalec bi njegovo stisko lahko »prevedel« tako, da bi ga vsi razumeli. Učitelji in sošolci.