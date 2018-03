Od umora nekdanjega ruskega agenta Aleksandra Litvinenka leta 2006 se je Združeno kraljestvo poskušalo izogibati neposrednim konfliktom z Rusijo, za katero je neodvisna preiskava skoraj desetletje kasneje ugotovila, da je bila odgovorna za agentovo prezgodnjo smrt.



Britanijo, predvsem pa tamkajšnjo rusko diasporo, je atentat na Litvinenka, ki je umrl za posledicami zastrupitve z radioaktivnim polonijem, vidno pretresel. Toda zaporedne britanske vlade niso bile pripravljene sprejeti konkretnih ukrepov proti Moskvi predvsem iz strahu pred tem, da bi na ta način škodile tistim sektorjem otoškega gospodarstva, ki so se močno zanašali na ruski denar. Med vrsto slabih možnosti so izbrale manj škodljivo. Vsaj mislile so tako. Napad v Salisburyju je bil trenutek streznitve.