Tretji tir

V kazenskih postopkih znamo stvari pripeljati do absurda.

Predlogi za hišno preiskavo, napisani na 150 straneh, da vzdržijo sodno presojo, trikratno zaslišanje prič in oškodovancev, bolni, a ne tako, da ne bi igrali košarke, za prihod na obravnavo ali odhod v zapor pa vendarle dovolj, premajhni poštni nabiralniki za oddajo sodnih pisanj, eno vprašanje, za sodne izvedence pa pet različnih mnenj, spreminjanje glavnih obravnav v bralne vaje in pritožbenih postopkov v model za vrnitev v prvotno stanje, je (lahko) podoba slovenskega kazenskega sodstva. Stvari smo, tako se velikokrat zdi, prignali do absurda, procesnih varoval je v kazenskih postopkih toliko, da smo postopke ubili.