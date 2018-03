Tri evre premalo

Leta 2016 je povprečna cena plačila oskrbovanca v slovenskem domu za upokojence na dan za tri evre presegala dnevni prejemek bruto povprečne starostne pokojnine. Povprečni oskrbovanec je moral v 365 dneh za bivanje v domu zbrati še 1095 evrov ali skoraj dve celi pokojnini. Za marsikoga je povprečni upokojenec s povprečnimi tremi evri minusa srečen. Številni njegovi sostanovalci imajo namreč podpovprečne prejemke in nadpovprečne zdravstvene storitve. Epilog neizprosnih številk so stiske številnih slovenskih družin, ko te same ne zmorejo več skrbeti za najstarejše. Brez treh, šestih, devetih evrov na dan sistem radodarno zagotavlja pomoč občine in zaznambo na nepremičninah - prenašanje revščine družin v stiski na naslednje generacije.

Alternativa sistemu kot čakanje na konec v cenejših hrvaških družinskih domovih, ki sprejmejo do 20 oseb, je neraziskano področje, pravijo tudi na fakulteti za socialno delo.