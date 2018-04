Tri korake za ZDA

E-radiologija se ni obnesla. Američani in Britanci so se vrnili k svojim zdravnikom.

Bilo bi smešno, če ne bi imelo tragičnih posledic. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je v svoji vnemi izboljševanja zdravstvenega sistema v svojem mandatu izpeljala bolnikom všečno potezo, ki utegne ugonobiti zdravstvo: zdravstvena blagajna je začela plačevati vse radiološke preiskave, s katerimi zdravniki iščejo rakava obolenja. Lepo.

Pri tem - kot je bilo seveda od nepoznavalke sistema pričakovati - ni naredila nobene druge poteze. Ni sprejela normativov zdravniškega dela, ni zagotovila ne zadostnega števila zdravnikov, ne aparatov in ne drugačnega upravljanja bolnišnic. Tako je hvalevredna poteza »plačevanja vseh preiskav« spodbudila zasebnike in javne direktorje, da od svojih radiologov - ti so se spremenili v zlate kokoši z zlatimi jajci - zahtevajo vse več in več dela, od katerega pa imajo sami predvsem potencialno več in več napak, kar dokazujejo tudi mednarodne študije.