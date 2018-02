Trpljenje starega Junckerja

Evropska komisija je nedavno objavila strategijo »za verodostojno širitveno perspektivo in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom«. Izjave predsednika Jean-Clauda Junckerja na münchenski varnostni konferenci pa kažejo, kako skrb zbujajoče so lahko nekatere predpostavke sprejemanja preostalih držav nekdanje Jugoslavije in Albanije v evropsko družino miru in blaginje. Vztrajanje pri predhodni rešitvi obmejnih vprašanj je na prvi pogled razumno, v balkanski praksi pa lahko tistim, ki se že zdaj ne držijo dogovorov, da še več možnosti za izsiljevanje.