Umirimo žogo

EU se še ni odrekla upanju, da bo na koncu le prevladal razum in da bo ameriška sprožitev trgovinske vojne v zadnjem trenutku preprečena. Predvsem prvi človek evropske komisije Jean-Claude Juncker je najprej gromovniško žugal s protiukrepi, kakršni so carine na ameriški viski, harleyje in kavbojke.



Pozneje so začele prevladovati mirnejše ocene. EU je svetovna gospodarska velesila in od trgovine je odvisna blaginja Evropejcev. Prizadevanja za svobodno trgovino so zapisana v DNK Unije.