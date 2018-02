V bermudsko začaranem trikotniku

Ribištvo so sesuli zato, ker nimajo pojma, zakaj imajo morje.

Prav neverjetno je, kako daleč pripelje nesposobna politika dveh držav. Posamezniki morajo trpeti zato, ker se najvišji predstavniki ljudstva ne znajo civilizirano dogovoriti o meji. Na hrbtih desetih ali 15 ribičev bi radi prelomili mejo na morju. Pri tem ni pomembno, kakšno ceno naj plačujejo tisti, ki podstavljajo hrbet. Ne samo ribiči, še tisoči drugih trpijo, ker se državniki niso sposobni dogovoriti, in ne manjka veliko do poglobitve sovraštva med narodoma.



Dokaz je primer običajnega kupca svežih rib iz slovenske Istre, ki se odpelje v Savudrijo in hoče kupiti kilogram rib od hrvaškega ribiča, potem pa malce nerodno postavljena beseda sproži konflikt.