V čigavo korist?

Dečka sta v obdobju, ki bi zanju moralo biti najbolj nedolžno in igrivo, na nepopisno grozljiv način izgubila mater. In hkrati ostala še brez očeta, ki mu prav zdaj ponovno sodijo, ker je materi svojih otrok vzel življenje. Dva otroka sta, najbrž še preden sta si znala zavezati čevlje, doživela nekaj, česar nikoli ne bi smel nihče.



Njuna usoda je od takrat pogosto na očeh javnosti. Veliko pogosteje, kot bi bilo prav. Najbrž se vsi starši in tudi stari starši lahko vživijo v prizadevanja babice in dedka, ki si želita, da bi njuna vnuka, sinova hčere, ki sta jo izgubila, ostala z njima. In lahko razume, da trkata na vrata sodišč in najbrž še na kateri drug naslov, da bi do tega, o čemer sta gotovo prepričana, da je prav, tudi prišla.