V digitalni vojni

Verjetno obstajata le dve vrsti podjetij: tista, ki so že bila žrtve hekerskega vdora v svoje računalnike, in ona, ki tega še ne vedo. Tako je sogovornik v intervjuju za današnje Delo parafraziral znano misel nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja.

Pospešena digitalizacija in informatizacija prinašata poleg silovitega napredka in novih priložnosti tudi vse bolj sofisticirane kibernetske napade in digitalne nevarnosti. Proti hibridni informacijski vojni in krajam podatkov na digitalnih omrežjih niso imune niti obveščevalne službe, vojska in policija s svojimi varnostnimi aparati, kaj šele podjetja in navadni državljani.