Večji sindikalni apetiti so presenetili le vlado

Več kot 15.000 učiteljic, vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, njihovih kolegov in strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, je danes na ulicah in trgih v 11 krajih po vsej državi zahtevalo, da se njihovo delo ovrednoti bolje kot doslej. Zaprtih je bilo več kot 700 zavodov, staršev, ki so si belili glavo, kam z otrokom, pa se niti ne da prešteti.

Šolniki, ki jih zastopa Sviz, so pripravljeni vajo ponoviti čez dober mesec, če do tedaj ne bodo podpisali stavkovnega sporazuma z vsebino, ki jo je ponudila vlada. Svoje stavkovne zahteve so torej modificirali na tisto, kar so se s pogajalsko skupino pod vodstvom generalne sekretarke Lilijane Kozlovič že uskladili. Menda so tri točke, ki za Sviz niso bistvene, še neusklajene. To naj bi bil po besedah Kozlovičeve vzrok, da dogovora ni parafirala. Še sama pa priznava, da so apetiti drugih sindikatov, ki imajo prav tako stavkovne zahteve, zrasli, ko so videli, kaj je dobil na mizo Sviz. Vlado je ponovno presenetilo, ko je ponudba eni skupini zvišala zahteve druge.