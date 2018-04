Veliko prostora za izpolnjevanje predvolilnih obljub

V dneh pred 1. majem nas statistični uradi, sindikati, inšpektorati in še kdo kar zasipavajo s številkami in njihovimi interpretacijami, ki kažejo podobo trga dela v Sloveniji. Na eni strani so uradne statistike spodbudne – število delovno aktivnih se od leta 2013 ponovno povečuje in je že preseglo milijon. Lani je bilo 819.000 zaposlenih, kar je kar 73.000 več kot leta 2014. Brezposelnost je najnižja v zadnjih osmih letih, delodajalci so razpisali 65.300 prostih delovnih mest, kar je tretjino več kot leto prej, navaja statistični urad. Pričakovanja glede zaposlovanja v slovenskem gospodarstvu so bila v prvem četrtletju 2018 nad dolgoletnim povprečjem, podjetja ugotavljajo, da se bodo pozitivni trendi zaposlovanja nadaljevali. Številni delodajalci se pritožujejo nad pomanjkanjem delavcev, opozarjajo na to, da zelo težko najdejo ustrezno usposobljen kader.



Vse te številke odsevajo gospodarsko rast in zbujajo optimizem.



A ni mogoče prezreti še druge plati. Ne gre pozabiti, kako huda so bila nasprotovanja letos januarja ob dvigu minimalne plače, ki jo prejema skoraj 34.000 zaposlenih, in sicer za slabih pet odstotkov, na 638 evrov neto. Še bolj pomenljiv je podatek, da je lani skoraj dve tretjini vseh zaposlenih v državi prejemalo manj od povprečne plače, ki je znašala 1062 evrov neto. In ta delež se z leti ne spreminja, ostaja bolj ali manj enak, ne glede na to, v kakšni kondiciji so javne finance ali gospodarstvo.