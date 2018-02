Vodja za zmeraj

Kitajska je pripravljena na svojega Mugabeja. Ali svojega Putina. Morda celo na svojo Elizabeto II. Te dni bo spremenila ustavo. Vladanja predsednika Xi Jinpinga ne bosta več omejevala dva petletna mandata. Azijska sila je tako prepotovala dolgo pot in se znašla tam, kjer je nekoč že bila.



Prepotovala je pot od Mao Zedonga, do zadnjega diha absolutističnega vodje, mimo Deng Xiaopinga, ki je samega sebe upokojil, do Xija za zmeraj. To je sicer v nasprotju s pričakovanji, da bo na zanesljivi gospodarski podlagi nujno nastala sodobna politična nadgradnja, vendar je kitajska vrnitev na začetno točko popolnoma logična.



To ni vrnitev k Mao Zedongu. Velika država se spet spreminja v cesarstvo.