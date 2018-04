Vojna ni neizbežna usoda

»Ko sem korakal sem, sem razmišljal: zakaj je bilo tako težko priti sem? Demarkacijska črta sploh ni tako visoka, enostavno jo je bilo prestopiti, pa vendar smo za to potrebovali enajst let.« To so bile prve besede, ki jih je severnokorejski voditelj Kim Džong Un izgovoril, ko je naredil prvi, zgodovinski korak čez betonsko pregrado, ki deli Korejski polotok. Na globalnem prizorišču se to razmišljanje spreminja v opozorilo, da vojna nikoli ni usoda in mir nikoli naključje.

Vse, kar se je danes dogajalo, je rezultat dolgotrajne in poglobljene diplomacije, predvsem pa dobre volje. Korejska voditelja sta z roko v roki pripravila priročnik za velesile s podukom, da vojna ni nikoli neizbežna in da je mir vedno stvar politične odločitve.