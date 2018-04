Volilno telo še ni odločeno, komu dodeliti zmago

Po mesecu dni lahko presodimo, da se je Cerarjeva poteza obrestovala in bi lahko predstavljal največjo oviro za Šarčevo zmago.

Ker smo le nekaj dni oddaljeni od razpustitve parlamenta in slab mesec od formalnega začetka predvolilne kampanje, čeprav ta že intenzivno poteka, bodo raziskave javnega mnenja predmet še večje pozornosti. Zato je treba biti pri interpretacijah skrajno predviden in opozoriti, da ankete kažejo samo trenutno razpoloženje volilnega telesa in nikakor ne napovedujejo razpleta.



V tem trenutku je jasno, da je napoved Marjana Šarca, da se po uspešnem neuspehu na predsedniških volitvah odpravlja še na parlamentarne volitve, v strankarski areni povzročila nemir.