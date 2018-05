Volitve letnik 2018

Še preden so se priprave na volitve dobro začele, smo že bili priča manjšemu zapletu, saj so se na državni volilni komisiji za malenkost ušteli pri izračunavanju datumov. Uradni del predvolilne kampanje so po ponovnem preverjanju rokov premaknili za en dan, tako da bo zastavica, ki bo uradno naznanila začetek politične kampanje, padla šele jutri, ne danes. Prav nič tragične napake ni nihče opazil ali ji posvetil večje pozornosti, ker glede na aktivnost strank težko ločimo, kdaj se je kampanja formalno začela. Da bo letošnja predvolilna doba neobičajno dolga, kaže poteza stranke SDS, ki se je pognala iz startnih blokov konec lanskega decembra, nato so sledile ostale, vključno z vladnimi strankami in predsednikom vlade Mirom Cerarjem, ki se je odločil za odstop tudi zato, da ne bi prepozno vstopil v politično kampanjo.