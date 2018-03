Volk in trije volčiči

Svet spominja na staro basen, v kateri so vloge razdeljene takole: veliki volk je Donald Trump, trije prašički pa so Xi Jinping, Vladimir Putin in Kim Džong Un.Volk grozi. Včasih z bombami, včasih s carinami in samo »ogenj in bes« pihata nad oceanom. Vprašanje je samo, kateri prašiček gradi najtrdnejšo hišo.Kim Džong Un je svojo zgradil z raketami in na vrata obesil jedrske konice, tako kakor morski razbojniki na črno zastavo narišejo lobanjo. To zgradbo bi volk iz Bele hiše odpihnil z enim dihom. Toda najprej se bo sestal s prašičkom in se z njim pogovoril.Putin obnavlja stari grad, ki je že začel propadati, utrjuje njegove temelje s sodobnejšim orožjem, popravlja okna z novim nacionalizmom. Na vrata je napisal: »Naredimo Rusijo spet veliko.« Volk to razume, saj je to njegov jezik. In prav ko napolni pljuča, da bi mu odpihnil hišo, njegovo pozornost pritegne tretji prašiček.Xi gradi svoj dvorec nekoliko drugače. Za temelje uporablja vse močnejše gospodarstvo, streho utrjuje z nakopičenim kapitalom, v zidove je vgradil vojaško opremo. Toda vrata je pustil odprta. Če se bo volk odločil trgovati, lahko brez težav vstopi. Paziti mora samo na tisti visoki prag, ki ga Kitajci postavijo na vhodih v svoje hiše, da jim bogastvo ne bi ušlo iz nje.Basen pravi, da bo tretji prašiček premagal volka. Izčrpaval ga bo, dokler ta ne bo ostal brez sape in novih idej, nato bo vrgel volka v lonec z vrelo vodo.V basnih nikoli ne govorijo o demokraciji, najpogosteje je vse povezano samo s prvinskimi nagoni in ostrino uma. A če bi na Kitajskem, v Rusiji ali Severni Koreji lahko izvedli svobodne predsedniške volitve, bi na njih zmagali prav Xi, Putin in Kim. Ne zato ker jih imajo ljudje radi, ampak ker so vsi trije načrtno in temeljito uničili alternativo ter se vsilili kot edini zaščitniki pred volkom z ostrimi zobmi – prav takšnim, kakršen bi vsak od njih pravzaprav tudi sam rad postal.

Stara basen. Karikatura: Marko Kočevar