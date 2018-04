Vse poti vodijo v Rim, tudi plinske

Zdravorazumsko je Slovenija naravna povezava za prometno in energetsko infrastrukturo in pomembna v Evropi.

Že več kot 20 let so stari načrti plinske povezave Madžarske z Italijo, naravnost skozi Slovenijo. Do zdaj je te načrte vedno sprožil ruski Gazprom in vedno so bili to projekti enosmerne povezave, pri čemer je bila Italija na koncu jamstvo polnega pretoka. A kaj ko Italija v take projekte ni privolila, na koncu je to ustavilo tudi projekt Južni tok.

Zdaj so razmere popolnoma drugačne. Dva velika trga plina, vsak na svojem koncu Slovenije, sta našla poslovni interes v širjenju nabora virov plina, kar se po madžarsko bere kot manjšanje odvisnosti od Rusije, po italijansko pa kot možnost za znižanje nadpovprečno visokih cen plina. Na srečo se to da brati kot ustrezno tudi v smislu evropskih projektov skupnega pomena. Razpršenost virov, povezave za večjo varnost dobav, poenotenje trga, cen in storitev, vse to je v Bruslju mogoče slišati skoraj kot kitico evropske himne. Posebno če je zraven Italija in če se Madžarska odmika od Rusije. Slovenija je tu pač dodatek, ki lahko ima precej več koristi, kot se zdi na prvi pogled.