Vstopnina za nejavno dobro

Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike, navaja naša ustava. Varovati naravno znamenitost pogosto pomeni omejevati dostop do nje iz številnih – upravičenih – razlogov, ki izhajajo iz osnovne skrbi do narave. Varovanje znamenitosti tako neposredno spodbija naše prepričanje, da so javno dobro. Torej nekaj, kar je samoumevno dostopno vsem. Naša obča pravica. Pa tudi, če bi bile javno dobro, ustava zapoveduje, da se lahko na javnem dobru pridobi posebna pravica uporabe pod zakonsko določenimi pogoji.



Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, je še zapisano v našem krovnem dokumentu. To pa že daje prosto presojo, da se na hierarhični lestvici odloča, kako omejevati dostope (ali ne). Uvajanje vstopnin je posledica takšne pravice do odločanja, ki jo ponavadi izsilita gneča in svobodno parkiranje kot neželen stranski produkt želenega turističnega obiska.