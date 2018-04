Wendell Lewis Willkie, predsednik ZDA?

Ali ste že kdaj slišali za Wendlla Lewisa Willkieja? Verjetno ne, čeprav je bil leta 1940 republikanski protikandidat Franklinu Rooseveltu za mesto predsednika Združenih držav Amerike. Možak, ki ga danes opisujejo kot nekakšnega predhodnika Donalda Trumpa, se je kampanje lotil zelo resno. V treh mesecih je prepotoval ameriške zvezne države in imel dvesto govorov v dvaindevetdesetih mestih.



Očitno si kmalu nikomur več ne bo treba brusiti pet kot Willkieju, saj živimo v veliko bolj sofisticiranih medijskih časih. Roosevelt je imel na voljo zgolj časopise in radijske postaje, pa še ti seveda niso o njem pisali in poročali zgolj afirmativno. Danes pa je na voljo nešteto orodij, da se tovrstnemu medijskemu situ politiki izognejo. Tam, kjer je to mogoče, jih pač preprosto zlorabijo ali celo ukinejo, drugod uporabljajo nepregleden nabor medmrežnih družbenih in družabnih omrežij ter aplikacij, s katerimi neposredno nagovarjajo volivce.