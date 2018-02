Yes, jawohl in harašo

V zadregi, koliko se sme Slovenija nagniti skozi Natovo okno, ki jo je bilo znova čutiti ob obisku visokega ruskega gosta v Ljubljani, bi si bilo enkrat dobro naliti čistega vina.

Slovenija ni popek sveta in prav nikogar v Washingtonu in Moskvi ne bo pretirano bolelo, če mu bomo povedali, kaj si mislimo o njegovi politiki. A uslužnih kolaborantov, ki so vsakič znova pripravljeni požreti svoj ponos, ne ceni nihče.