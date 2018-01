Za prihodnost

To, da Slovenija sodi med dolgoživo družbo, lahko slišimo za vsakim vogalom, ne samo na akademski ravni, kjer na ta problem opozarjajo že celo stoletje. Že pred desetimi in več leti so strokovnjaki poudarjali nujnost strateškega pristopa do starajočega se prebivalstva Slovenije: seveda na pomembnost kakovostnega staranja kot tudi na potrebo po medgeneracijskem sožitju. Že takrat je bilo jasno, da bo morala Slovenija razviti nov odnos do upokojevanja, prepoznati produktivno zmogljivost starejših, seveda pa tudi njihovo modrost in izkušnje.



Tudi politika se teh problemov zaveda, čeprav je »na terenu« dokazano, da premalo in prepočasi. Seveda so se že pred leti začeli spreminjati sistemi javnih socialnih storitev, domovi za starejše niso več edina izbira. Razvijati so se začele storitve od dnevnega varstva do možnosti oskrbe na domu, medgeneracijsko sodelovanje. Ali dovolj hitro in medsebojno povezljivo in ali samo v mestih, na podeželju pa ne, je drugo vprašanje. Zakonski okvir za dolgotrajno oskrbo nastaja desetletja in več, a tudi s sedanjimi zakonskimi predlogi skoraj nihče ni zadovoljen. Po evropski strategiji Evropa 2020 naj bi do navedenega leta dosegli 75-odstotno zaposlenost v starosti med 20 in 64 let. Ta cilj so lani dosegli v sedmih državah EU, Slovenija je dosegla 70 odstotkov. V kategoriji med 55. in 64. letom pa je bila stopnja zaposlenosti v EU lani 55,3-odstotna in v Sloveniji 38,5-odstotna; pri nas takšna, kot je bila v EU leta 2002.



Gotovo je tudi pri nas odprtih že kar nekaj programov, ki spodbujajo podaljšanje delovne aktivnost. Samo želimo si, da bi bili ti programi in denar zanje smiselno porabljeni. Seveda tudi pri nas v naprednih podjetjih uvajajo mentorske skupine, ki stavijo na sožitje generacij, država že podaljšuje subvencije za tiste, ki zaposlujejo generacijo, starejšo od 55 let. Če so še v včerajšnji krizi starejši veljali za nekakšne »odvečke«, ki se jih je treba znebiti, je videti, da postajajo danes že skoraj kapitalne trofeje. Naj temu sledi tudi zakonodaja, ki bo upoštevala pričakovanja in zmožnosti aktivne Generacije +.



Temu bomo sledili tudi na novi strani Dela Generacija +. Bolj bomo vse generacije aktivne, bolj bomo vključene in povezane gradile prihodnost.

Gotovo je tudi pri nas odprtih že kar nekaj programov, ki spodbujajo podaljšanje delovne aktivnost. Foto: Jure Eržen/Delo