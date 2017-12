Za socialno državo gre

Uspešna Slovenija potrebuje zgolj tri sestavine: delo kot ustvarjanje, spoštovanje različnosti in sodelovanje.

Če želimo, da bo Slovenija tudi v prihodnosti socialna država, tako kot določa drugi člen ustave, potrebujemo močno in dobro delujoče gospodarstvo. To namreč ustvarja pogoje za nova delovna mesta. To je osnova, da bo posameznik v Sloveniji s svojim delom ustvaril pogoje za dostojanstveno življenje.

Dobro delujoče gospodarstvo dvomilijonskega naroda ustvarja rast, ki temelji na višji dodani vrednosti, na dostopu do tujih trgov, na zmožnosti investiranja. Dobro delujoče gospodarstvo je protipol politiki, ki deluje na interesih za lastno preživetje.