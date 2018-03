Zadnji podpis

Eno zadnjih dejanj, ki jih je pred odločitvijo o odstopu opravil Miro Cerar v funkciji predsednika vlade z vsemi pooblastili, preden je vlada začela opravljati le še tekoče posle do izvolitve nove vlade, je bil podpis pod sklep, da se evropski komisiji odpošlje pismo.



Pismo, v katerem Slovenija na sto straneh niza argumente, zakaj bi se morala skrbnica evropskega prava postaviti na stran Slovenije v sporu o meji, in predvsem, kaj vse je kršila sosednja država Hrvaška.



Sporočila, ki jih je do zdaj pošiljala evropska komisija, niso spodbudna.