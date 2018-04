Zakaj boli Slovenski pozdrav

V zgodovini samostojne Slovenije smo lahko le redko spremljali tako široko zastavljeno debato, namenjeno kulturnemu področju, kot se je razvila na ponedeljkovi skupni seji Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) in Programskega sveta RTV. Na njej je okoli štirideset ljudi – med njimi tudi javne osebnosti iz kulturne, umetniške, medijske, religijske sfere – razpravljalo o položaju kulturno-umetniških vsebin v našem osrednjem javnem mediju.



S čim si je kultura zaslužila takšno pozornost? Nacionalka je nedavno blok kulturnih novic, leta predvajanih takoj po koncu Odmevov, premaknila za blok, namenjen športu, kar je sprožilo val negodovanja in kritik. Časovno drobna, a simbolno očitno pomembna sprememba je javnost razburila predvsem zaradi večletnega odrivanja kulturno-umetniških vsebin na TVS v neprestižne termine (nacionalni radio je druga zgodba). Na posvetu smo slišali še druge očitke: da na TVS zanemarjajo nekatere umetniške zvrsti in se odpovedujejo umetniški kritiki. Ne nazadnje je problem tudi to, da je televizija skoraj povsem opustila snemanje lastnega igranega programa.