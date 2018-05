Zaščititi pravico do igre

Ko otroci na treningih dobijo priložnost, da si izberejo ekipo, si ne izberejo vedno najboljšega soigralca. Mnogi najprej pokličejo najboljšega prijatelja, saj si želijo predvsem sproščeno uživati v igri.

Na tekmah so te njihove nedolžne želje prevečkrat preslišane. Tako od trenerjev kot staršev, saj družba tudi pri otrocih rada postavi v ospredje rezultat. V slovenskem športu mladih je ta, kot pravi športni psiholog Matej Lunežnik, pravzaprav ključen za pridobivanje finančnih sredstev.

Skandinavija ni Slovenija. V norveškem športu je igra na rezultat do 12. leta prepovedana. Otroštvo je preveč dragoceno, da bi razvijajoče se mlade glave obremenili s fizičnimi in mentalnimi vzorci športa odraslih. Nesmiselno je izgoreti v obdobju, predvidenem za igro. In ne nazadnje: čas za razvoj veščin, brez obvladovanja katerih je na prehodu v profesionalizem žakelj sposobnosti športnika preveč prazen, je omejena in dragocena dobrina.