Zastavi, ki sta zaplapolali ob nepravem času

Kulturni praznik, s katerim slavijo svojo kulturo, so uvedli leto dni za slovenskim. Na ta dan v cesarski palači umetnikom za najvišje dosežke podelijo odlikovanje. Prinese jim državno rento. Nihče ničesar ne kritizira, vse mine spoštljivo in spodobno. Tako je na Japonskem, v dolini šentflorjanski je drugače, zelo drugače. Kulturni praznik, osmi februar, je dan, na katerega se država formalno sicer pokloni svojim najboljšim umetnikom, a hkrati čas kulturne sezone, ko bogato izbruhnejo na dan vsakršne domorodske značilnosti, od zelene zavisti do klasične ideološke razdeljenosti, o kateri se zdi, da se ne bo nikdar spremenila. Vse táko večer, ki naj bi bil večer zmagoslavja umetnikov in umetnosti, šele potem lahko pride na vrsto vse drugo, umaže, preprosto posvinja.