Zaupanje na kocki

Vlada se mora odločiti, ali bo sprejela odstop glavnega pogajalca z javnim sektorjem Borisa Koprivnikarja. Razloge, ki jih je minister Koprivnikar navedel, ko je sporočil, da odstopa kot pogajalec, lahko strnemo v šest točk. Prvič, njegov mandat je bil omejen. Za sindikalne zahteve je imel na voljo 45 milijonov evrov. Drugič, zahteve sindikatov so bile neomejene. Če bi uresničili vse, bi to proračun stalo 991 milijonov evrov. Tretjič, pogajanja s štirimi sindikalnimi skupinami so izjemno naporna. Četrtič, zahteve sindikatov so protislovne, ker med sindikati obstaja tekmovalnost. Petič, kot pogajalec je tarča številnih kritik. In zadnjič, sam ne vidi možnosti za dogovor.



Ker je odstop glavnega vladnega pogajalca pomembna novica, je razloge, ki jih je navedel minister Koprivnikar, treba natančno preučiti. Trditev, da ne vidi možnosti za uspeh pogajanj, je najbrž točna. Točna je tudi trditev, da je bil tarča številnih kritik. Vendar je javna kritika sestavni del pogajanj. Prav tako je točna ugotovitev, da so sindikati med seboj tekmovalno razpoloženi. Vendar ta ocena zahteva razčlenitev. Prva dimenzija je zgodovinska. Sindikati so rivalsko naravnani, ker je vlada v preteklosti privolila v to, da prisluhne zahtevam zdravniškega sindikata, drugim pa ne. S tem, ko je vlada privolila, da prisluhne zdravnikom, drugim pa ne, je v prostor socialnega dialoga poslala sporočilo, da se ne bo pogajala z javnim sektorjem kot celoto, pač pa s posamičnimi sindikati. Druga dimenzija trditve, da so sindikati v medsebojnih rivalskih odnosih, je politična. Če sindikati med seboj ne bi bili rivalsko razpoloženi, bi se morala vlada pogajati z izjemno močno sindikalno fronto. Si vladni pogajalec res želi enotne fronte javnega sektorja?