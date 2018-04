Zlate črke medicine

Nalezljive bolezni so skozi tisočletja krojile usodo človeštva. Največji kuga, črne koze, so bile prvič opisane že okoli davnega leta 1500 pred našim štetjem v Indiji, nekaj stoletij pozneje na Kitajskem. Vsaj od takrat se je človek spopadal z njimi. Neuspešno. Virusi, ki prehajajo s človeka na človeka, so bili močnejši. V srednjem veku in še celo v 18. stoletju so črne koze pomorile tretjino prebivalcev Evrope. Umrl je vsak tretji okuženi odrasli, umrlo je osem od desetih okuženih otrok. Šele leta 1796 je Edward Jenner, angleški zdravnik, odkril učinkovito cepivo. Zdaj so črne koze izkoreninjene.