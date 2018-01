Gospa Jožica bo letos poleti praznovala 90. rojstni dan. Na vozičku in potrebna celostne pomoči vztraja ob pomoči oskrbe na domu že nekaj let. Še do pred kratkim je lahko, ob pomoči negovalk, tudi sama vodila svoje gospodinjstvo, bila samostojna pri naročanju zdravstvene in druge oskrbe ter gojila visoko raven socialnih in vseh drugih stikov. Seveda jo vsaka pljučnica ali podobna bolezen upogne, koga pa ne?

A tudi če vse te sposobnosti, predvsem fizične, upadajo, je ponosna, samostojna in razumno izjemno sposobna odločati o svojem življenju. In prav to je pri starejšem človeku tisto, kar lahko daje moč tudi mlajšim generacijam. Ostati fit od glave do pet, kolikor je le mogoče.

A za to je potreben urejen in dobro delujoč sistem oskrbe dolgožive družbe: zdravstveni, socialni, pokojninski. Če k temu dodamo še probleme, ki jih prinašajo vse druge težave starosti, tudi bolezni, kot je demenca, so te potrebe po visoko domišljenem sistemu več kot samo zakon. Ureditev, ki bi jo morali vzpostaviti že zdavnaj, pa že samo zakon o dolgotrajni oskrbi mrcvarimo več kot 15 let.

Številke, statistika, napovedi so dovolj zgovorne: bolj ko smo dolgoživi, bolj smo dragi. Dolgoročne projekcije izdatkov dolgožive družbe kažejo, da se bodo javni izdatki za financiranje teh sistemov do leta 2060 ob nespremenjenih politikah povzpele na četrtino BDP, opozarjajo v Umarjevi strategiji dolgožive družbe. Glede na predstave, da nam gre v celoti »še kar dobro«, že tako imenovani indeks aktivnega staranja kaže, da smo pod povprečjem EU. Na 23. mestu, kar bi moralo biti več kot samo skrb vzbujajoče. Predvsem zaradi nizke stopnje zaposlenosti, če smo že pri fizični in zdravstveni varnosti še na srečo na zelo visokih prvih mestih.

Hitreje ko se bomo kot družba zavedli, da potrebujemo urejen sistem za potrebe dolgožive družbe, večji zmagovalci bomo.

Nove Delove strani Generacija + , ki izhajajo ob ponedeljkih, torkih in sredah, bomo gradili na pozitivnih zgodbah, ki jih prinaša zrelo obdobje, opozarjali bomo na probleme, ki jih prepočasi rešujemo, na nujne sistemske ureditve in tudi njihove pomanjkljivosti, se od naših intervjuvank in intervjuvancev kot iz živih knjig tudi kaj naučili.





Vaši predlogi in vprašanja bodo vedno dobrodošli, pošiljate jih lahko na spletni naslov: generacijaplus@delo.si