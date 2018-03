22. marec, mednarodni dan voda

D. M.

Glavno sporočilo letošnjega svetovnega dneva voda je naravno gospodarjenje z vodo, vseprisotna plastika pa je znak, da to ne obstaja v večini sveta. Po mnenju Slovenskega društva za zaščito voda bi morali pogozdovati namesto izsekavati gozdove, namesto izsuševanja poskrbeti za ohranjanje mokrišč in zmanjševati negativne učinke regulacij vodotokov. Ti skupaj z neustreznim prostorskim razvojem povzročajo poplave in suše ter tako vplivajo tudi na človeka.

Po nekaterih napovedih bo leta 2025 predvidoma več kot polovica zemljanov imela otežen dostop do pitne vode.