Bolje dvakrat kot nobenkrat

D. M.

Ogromna večina ruskih volivcev je prejšnjo nedeljo odločila, da drugi krog predsedniških volitev tudi tokrat ne bo potreben, saj je za voditelja največje države na svetu znova izvolila 65-letnega Vladimirja Putina, ki tako ali drugače vodi Rusko federacijo že od začetka tisočletja in jo bo še naprej, vsaj do leta 2024.

Fotografi agencije Reuters pa so prišli do zanimivega odkritja: v enem od ruskih mest so v objektiv ujeli 17 volivcev, ki so glasovali na dveh ali celo več voliščih, kar je tudi po ruskih zakonih prepovedano.