Ekstremna pasja dirka po Aljaski.

D. M.

46. edicija dirka se je začela v ponedeljek, ko so tekmovalci krenili iz kraja Fairbanks, od prestolnice oddaljenega slabih 500 kilometrov. Psi bodo vodnike vlekli do okoli 1800 kilometrov oddaljene Nome, za kar najhitrejši porabijo devet dni. Povprečen čas se giblje pri približno desetih dneh, počasnejše vprege pa cilj dosežejo tudi šele petnajsti dan.

Aktualni rekord drži Dallas Seavey, ki je celotno razdaljo premagal v osmih dneh, 13 urah, štirih minutah in 19 sekundah.

Dirko so prvič priredili leta 1973. Iditarod, kar v staroselskem jeziku pomeni »oddaljen kraj «, je takrat služil kot neke vrste skupinski trening, danes pa velja za pomembno tekmovanje, ki vodje vpreg in njihove štirinožce v lokalnem okolju povzdigne v prave zvezde. Včasih so med pasmami udeleženih psov prevladovali inuitski vprežni psi, danes pa je seznam precej bolj obsežen.

Dirka s pasjimi vpregami predstavlja udeležencem ekstremni izziv, pri gledalcih pa vzbuja mešana čustva, od smeha in veselja, pa tudi protestov in neodobravanja.

Tovrstnih dirk na Aljaski ne spremljajo le podporniki tega športa. Številni kritiki soprišli na dirko zato, da so lahko svoje neodobravanje izrazili na samem dogodku. Že lansko tekmovanje je dvignilo precej prahu, saj so organizatorji dogodka ugotovili, da so bili psi zmagovalnega "voznika vprege" pod vplivom poživili.

Na letošnjem slavnostnem startu so se oglasili številni borci za pravice živali, ki so se v svojih pritožbah sklicevali na lanski škandal, prav tako pa so poudarili, da lastniki s psi na dirki kruto ravnajo. Številni psi so lani namreč poginili že med dirko ali pa tik po njej.