Gorile v Ruandi

Leta 1902 je nemški vojak v Ruandi v osrčju zelene Afrike ubil gorilo, ki je do tedaj razviti svet sploh ni poznal. Več kot stoletje preganjanja kasneje je Mednarodna zveza za ohranjanje narave gorsko gorilo kategorizirala kot kritično ogroženo. Ocenjuje se, da živi v divjini še približno 900 gorskih goril, ki večinoma živijo v ugandskem pragozdu Bwindi ter v Virunga Massifu, vulkanski gorski verigi, ki meji z Ruando, Ugando in DR Kongom.

Za zdaj to ni zgodba o ohranjanju živalske vrste, ki bi vas spravila v slabo voljo. Gorile se vračajo, saj so edina vrsta primatov kjerkoli na svetu, ki narašča − in to vzbuja upanje drugim vrstam v njihovih bitkah za preživetje.

Turizem je eden od največjih prihodkov v Ruandi in gorske gorile so njihova glavna atrakcija. Leto 2014 je zaznamovalo mejnik pri vrnitvi goril − deset let od prve slovesnosti in začetka štetja novorojenih goril se je od leta 2004 skotilo 161 gorskih goril. Na jubilejnem dogodku v juliju je vodja razvojnega sveta Ruande, ki upravlja zaščiteno območje narodnega parka Volcanoes na ruandski strani masivov Virunga, trdil, da v teh gorah živi več kot 600 goril, v primerjavi z 254 leta 1981.