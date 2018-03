Velika odlagališča pokvarjenih in zapuščenih koles

D. M.

Lansko leto se je po vseh večjih mestih na Kitajskem začela izvajati izposoja mestnih koles, pri čemer je desetine kolesarskih podjetij hitro poplavilo mestne ulice z milijoni barvitih koles na izposojo. Vendar pa je hitra rast močno presegla povpraševanje in preobremenjena kitajska mesta, kjer infrastruktura in predpisi niso bili pripravljeni na nenadno poplavo milijonov koles na izposojo.

Kolesarji so parkirali kolesa kjerkoli ali pa jih kar odvrgli, ko jih niso več potrebovali, zaradi česar se kolesa kopičijo in blokirajo že prepolne ulice ter poti. Veliki kupi zapuščenih in pokvarjenih koles so postali stalnica v mnogih velikih mestih. Ker so se nekatera podjetja, ki so se spustila v posel z izposojo koles, opekla in začela propadati, je mogoče najti ogromen presežek neuporabljenih koles, na katerih se nabira prah. Izposoja koles na Kitajskem ostaja zelo priljubljena in bo verjetno še naprej rasla, verjetno na bolj trajnostn istopnji. Medtem nam ostajajo te podobe špekulacij - kupi smeti, ki so nastali ko poči mehurček.