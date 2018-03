Kavbojske veščine

D. M.

Gavči so južnoameriški kavboji, ki s ponosom poudarjajo vlogo konj v zgodovini. Gavči v prostranih pampah pasejo in redijo govedo, ki nato pristane na krožnikih v priljubljenih restavracijah.

V južnoameriških mestih so očitno prepoznali željo turistov in začeli prirejati šove, kjer nastopajo profesionalni južnoameriški kavboji. Z rodei so hoteli podeželski svet približati urbanemu življenju in ponuditi nekaj turistom, ki nimajo časa ali volje, da gavče obiščejo na domačem terenu, to je na rančih v notranjosti države.

Južnoameriški gavči izhajajo iz Argentine, vendar pa so gavči tudi v Urugvaju, državi, ki leži severovzhodno od Argentine in tudi v najjužnejši zvezni državi Brazilije. Del njihove tradicionalne opreme so bombache (gavčevske hlače), pončo, škornji, širok pas, klobuk in rutka. Vse to izhaja iz časov, ko so gavči večino časa preživeli na prostem na pampah oziroma travnatih nižinah.

Gavči živijo tvegano in samotarsko življenje in so zelo navezani na svojo zemljo. Možje se vedno vrnejo v sedlo, ne glede na to, kako pogosto padejo z njega. Svojo srečo iščejo na konjskem hrbtu.