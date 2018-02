Kraljice karnevala v Riu

D. M.

Rio de Janeiro znova gosti največji pustni karneval na svetu, na katerem pričakujejo 1,5 milijona obiskovalcev z vsega sveta.

Mnogi se udeležijo le uličnih zabav, saj sambodrom sprejme samo 72.000 ljudi. Tam so se tudi letos v plesanju sambe pomerile številne plesne šole, ki jih sestavlja po 3000 plesalcev, glasbenikov in drugih članov. Za varnost med praznovanji skrbi 17.110 pripadnikov varnostnih sil, samo v okolici sambodroma pa jih bo skoraj 800.

Najbolj opazne članice vsake skupine so »rainhe«, kraljice, ki stopajo na čelu posamezne skupine in ponavadi minimalistično oblečene, v vrtoglavo visokih petah plešejo sambo. V zadnjem času plesne šole za svoje kraljice ne izbirajo več plesalk, pač pa zvezdnice – igralke, manekenke, pevke.

Na desettisoče nastopajočih (skupaj kar 300 skupin) in seveda tudi »navadnih državljanov« tako po ulicah pleše dan in noč, in to kar pet dni – od petka, ko ključ mesta prevzame kralj karnevala, do pepelnične srede, ko se veselječenje konča in se začne 40-dnevni post.