Lepotice z napako

Zmagovalka je postala 26-letna Vietnamka Nguyen Huong Giang, ki je poleg lente in krone prejela tudi 12.500 ameriških dolarjev, enoletni najem razkošnega stanovanja na Tajskem in lepotno operacijo po svoji izbiri. Nguyen je prva predstavnica svoje države, ki se je udeležila izbora in pometla s konkurenco - njen pevski nastop ji je prinesel zmago, navdušila pa je tudi s predstavitvenim videoposnetkom. Med odgovarjanjem na vprašanja žirije je dejala: "Čeprav sem bila rojena drugačna, kot sem danes, sem sledila sanjam in se oblikovala v osebo, ki je lahko danes s ponosom zastopala Vietnam."

Po zmagi je izjavila: "Borila se bom za enakopravnost transspolnih, saj ima vsak človek na svetu pravico biti srečen."

Ngyuen je bila v domovini znana že prej, saj se je v resničnostni pevski oddaji Vietnam Idol leta 2012 uvrstila med štiri najboljše.

Prva spremljevalka je postala predstavnica Avstralije, druga pa predstavnica Tajske.

Pravico nastopa so imele kandidatke, ki jim je bil ob rojstvu pripisan biološki moški spol, ni pa nujno, da so se zatem odločile za kakšen medicinski poseg.