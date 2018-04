Noč z Andersenom na OŠ Ledina

Osnovna šola Ledina se je pridružila mnogim šolam in knjižnicam po svetu in za svoje učence pripravila ustvarjalno-izobraževalno noč.

Srečanje se je začelo s predstavitvijo pravljičarja Hansa Christiana Andersena in igre Zlatolaska in trije medvedi, ki so jo za mlajše učence v angleškem jeziku odigrali šestošolci. Učenci so prebirali pravljice s pasjo tematiko v pravi pasji družbi, kajti pridružili sta se jim terapevtski psici Auša in Tessa, ki sta s svojima lastnicama dokazali, da je branje lahko zelo zabavno. Pred nočnim pohodom so se okrepčali s palačinkami in se s polnimi želodčki ter burno domišljijo odpravili proti skrivnostim ljubljanskega gradu.

Pravljica za lahko noč je učence ponesla v trden spanec v šolski telovadnici, ki se je tisto noč spremenila v veliko pravljično spalnico. Rahlo zmedeni in z nasmeški na obrazih so se prebudili v prečudovito sobotno jutro, si privoščili zajtrk v šolski jedilnici in dopoldne nadaljevali z domišljijsko-ustvarjalno delavnico, v kateri so prevzeli vloge kraljev in kraljic.



Verjamemo, da branje ni le veščina, s katero pridobiš znanje, ampak je lahko tudi sredstvo, s katerim je moč povezati vsa živa bitja v imenu dobrega.