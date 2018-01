Reli Dakar 2018

Letošnja že 40. različica vzdržljivostne dirke v 21. delih poteka v Južni Ameriki med Argentino Bolivijo in Perujem.

D. M.

Letošnji Reli Dakar je dolg skupno skoraj devet tisoč kilometrov. Ima 14 tekmovalnih etap in vodi karavano od Lime v Peruju prek Bolivije do Cordobe v Argentini. Trasa udeležence pelje vse do 3.500 metrov nadmorske višine. Najdaljša predzadnja, 13. etapa je dolga več kot 900 kilometrov.

Najštevilčnejša konkurenca je tudi letos med motoristi, kjer je bilo na štartu 142 tekmovalcev. Zmago brani Sam Sunderland.

Na reli se je tudi tokrat podal Slovenec, in sicer motorist Simon Marčič, ki je imel lani bližnje srečanje s poznejšim zmagovalcem med avtomobili Peterhanslom. Po 10. etapi je lani končal z zlomom golenice, okrevanje pa je trajalo več mesecev. Reli Dakar je zanj predvsem avantura. Tekmuje v razredu original class, kar pomeni, da nima spremljevalne ekipe, ampak je sam mojster za vse.