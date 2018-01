Vozi me vlak v preteklost

Nostalgičnega in dima polnega popotovanja se je udelelžil fotograf Dejan Mijović.

D. M.

Gost, bel dim, ki se vali iz dimnika robustne lokomotive, para, nalagalec premoga, ki je od saj popolnoma črn po obrazu, leseni vagoni z lesenimi klopmi, čih in puh ter zvok mašine, vse to pričara vzdušje starih časov in nas popelje nazaj v »stare dobre čase«.

Parna lokomotiva kot pogonsko sredstvo uporablja vodno paro, ki nastaja v parnem kotlu, kurjenem s premogom, lesom, včasih tudi s šoto.

Prvo parno lokomotivo Rocket je v Angliji izdelal inženir George Stephenson. Danes je parna vleka v uporabi v manj razvitih deželah, v zahodnem svetu pa večinoma za turistične namene (muzejski vlak). Vagoni prvih parnih lokomotiv so bili zelo podobni kočijam, le da so imeli železna kolesa namesto lesenih.

Parne lokomotive so bile na slovenskih progah iz rednega prometa umaknjene leta 1978.